Порядок извещения о продаже сельхозземель упростят в Подмосковье

Сегодня на заседании Мособлдумы приняли поправки в закон об обороте сельхозземель. Инициатором выступил министр имущественных отношений Тихон Фирсов. Теперь в Подмосковье станет проще уведомлять о продаже таких участков — заявителям нужно будет указывать меньше данных.

«Собственники земель сельхозназначения, принимая решение о продаже таких участков, прежде всего по закону должны известить о своем намерении в письменной форме Правительство области, поскольку у Правительства есть преимущественное право покупки», — подчеркнул Фирсов.

Он отметил, что в 2025 году в собственность региона перешли четыре сельхозучастка общей площадью более 406 гектаров.

Уведомить власти о продаже земли можно через онлайн-сервис Министерства имущественных отношений на региональном портале. Результат рассмотрения будет доступен в личном кабинете в течение 15 рабочих дней.

Важно, что правило преимущественной покупки не распространяется на садовые и огородные участки, землю для личного подсобного хозяйства, гаражи и участки с постройками. Также не требуется уведомлять власти, если участок продается через публичные торги.

Поправки нужны потому, что раньше заявители часто указывали сведения неполностью, из-за чего возрастало число отказов. Теперь из извещений убрали необходимость писать о госрегистрации права собственности, категории и виде разрешенного использования земли.