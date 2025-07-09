Порядка 80 нестационарных торговых объектов снесли в Люберцах с начала года

В городском округе Люберцы с начала 2025 года убрали около 80 незаконных нестационарных торговых точек. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

Решение о демонтаже было принято после выявления нарушений специалистами Управления потребительского рынка, услуг и рекламы в ходе регулярных проверок. Владельцам выносили предписания, но они не устранили выявленные нарушения в установленный срок.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева продолжаем системную работу по наведению порядка в сфере торговли и услуг. С начала года в городском округе Люберцы было демонтировано порядка 80 несанкционированных нестационарных торговых объектов», — отметил Владимир Волков.

Глава округа также отметил, что до конца года планируется убрать еще свыше 50 подобных несанкционированных торговых объектов.