Порядка 80 нестационарных торговых объектов снесли в Люберцах с начала года

В городском округе Люберцы с начала 2025 года убрали около 80 незаконных нестационарных торговых точек. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.
Решение о демонтаже было принято после выявления нарушений специалистами Управления потребительского рынка, услуг и рекламы в ходе регулярных проверок. Владельцам выносили предписания, но они не устранили выявленные нарушения в установленный срок.
«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева продолжаем системную работу по наведению порядка в сфере торговли и услуг. С начала года в городском округе Люберцы было демонтировано порядка 80 несанкционированных нестационарных торговых объектов», — отметил Владимир Волков.
Глава округа также отметил, что до конца года планируется убрать еще свыше 50 подобных несанкционированных торговых объектов.
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