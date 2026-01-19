Порядка 70 подъездов к местам крещенских купаний подготовили в Подмосковье

В преддверии Крещения дорожные службы Подмосковья подготовили 70 подъездных путей к церквям, храмам и купелям. Всего в работах задействовалим 311 специалистов и 220 машин.

В ходе подготовки к празднику расчистили и обработали ото льда более 150 километров региональных дорог.

«Также были приведены в порядок пешеходные дорожки общей протяженностью 59 километров, а также 169 посадочных площадок и остановок общественного транспорта, расположенные вблизи храмов, церквей и мест проведения традиционных купаний», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

В Шатуре подготовили шесть подъездов к купелям Спасо-Преображенского храма в деревне Андреевские Выселки, храма Святой Троицы в селе Шарапово, храма Великомученика Дмитрия Солунского в селе Дмитровский Погост.

В Можайсте обеспечили удобный проезд к Сивковскому и Павлищевскому прудам, уцпелям при источниках Святого преподобного Ферапонта и Успенского Колоцкого женского монастыря, а также на территории Ново-Никольского собора.

Работы также провели в Сергиевом Посале, Коломне и других муниципалитетах.