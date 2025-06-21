Порядка 60 цветников и клумб обустроят на улицах Люберец

В городском округе Люберцы продолжается работа по летнему благоустройству. Высаживаются цветы и облагораживаются более 60 цветочных клумб, а общая площадь новых цветников превысит 3,2 тысячи квадратных метров.

Улицы округа украсят разнообразные растения, среди которых бегония, колеус, тагетес, пеларгония, петуния, калибрахоа, седум, настурция, георгины, флокс Друммонда, газания, амарант, альтернатера, остеоспермум, пампасная трава, осока, будра, катарантус, ковыль (стипа), бонарская вербена, нивяник, агаррантемуум, декоративный подсолнечник, примула, очиток, астильба, виола и другие.

При благоприятных погодных условиях работы по озеленению будут продолжены.

Кроме того, во всех населенных пунктах округа ведется восстановление зелёных зон и посев газонной травы. Активное участие в этих мероприятиях принимают местные жители.

На этой неделе посадка цветов прошла в Малаховке — на Аллее Влюбленных, Аллее Лактионова и на клумбе на улице Дачная.

В поселке Красково новые цветочные композиции появились у стелы «Защитникам Отечества в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».