Порядка 50 тысяч человек посетили Парк Мира в Мытищах с начала лета

За первую неделю лета 2025 года подмосковные парки посетили свыше 2,3 миллиона человек. Среди них около 50 тысяч гостей пришлось на парк Мира в Мытищах, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

Парк Мира привлекает посетителей прогулками по живописной набережной и уютным тропинкам, а также возможностью заниматься спортом и бегать для поддержания здоровья. В парк приходят целыми семьями, ведь здесь каждый может найти занятие по душе. Ежедневно в парке проходят эстафеты, мастер-классы, творческие мастерские и множество других мероприятий.

С 1 июня в парках Подмосковья открылись концертные площадки, скейт-зоны, спортивные объекты, амфитеатры, фонтаны и другие общественные пространства. С начала летнего сезона в будние дни среднее число отдыхающих достигало около 300 тысяч человек, а в выходные количество посетителей превышало 500 тысяч.