Порядка 50 активистов вышли на борьбу с мусором во Фрязине | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 22:32 Порядка 50 активистов вышли на борьбу с мусором во Фрязине Телеканал «360»

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Фрязино присоединилось к экологической акции «Вода России». Около 50 человек приняли участие в генеральной уборке берегов пруда по Окружному проезду.

Представители администрации, организаций и предприятий округа, волонтеры и просто неравнодушные жители собрали десятки мешков мусора.

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«Чистота зависит от самих жителей. Мы всех призываем не мусорить. Берегите нашу природу. Берегите водоемы, которые у нас сейчас нуждаются в поддержке, потому что в настоящее время идет высыхание прудов и рек», — сказала начальник сектора экологии администрации Фрязино Влада Бойкова.

Эта территория давно не подвергалась генеральной очистке, и жители самостоятельно обратились с просьбой о проведении работ. Участники акции собрали бутылки, пластик, опавшие ветки и прошлогоднюю листву.

В июне планируется начать работы по санитарной расчистке второго технического пруда.

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