Порядка 20 социальных госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю

Комитет по конкурентной политике Московской области с 29 сентября по 3 октября разместил 19 новых закупок. Их опубликовали на Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ .

Среди них — заказ на реконструкцию котельных в Лотошине и Шатуре и на строительство в Богородском. Объекты реализуют по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Работа продолжается и по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Так, в Красноармейске обновят МБОУ «Центр Образования № 1», а в Пушкинском в деревне Нововоронино — МБОУ «Софринский Образовательный Комплекс». К тому же в Истре планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком.

Кроме того, в Люберцах и Жуковском займутся благоустройством лесопарков. Проекты включили в государственную программу «Формирование современной комфортной городской среды».