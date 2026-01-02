Пополнение в новогоднюю ночь: в семье родилась двойня в Люберцах

Первыми новорожденными 2026 года в подмосковных Люберцах стали близнецы — мальчик и девочка. Они появились на свет сразу после полуночи в новогоднюю ночь в роддоме Московского областного центра охраны материнства и детства.

Как сообщили в медицинском учреждении, первым на свет, сразу после боя курантов, появился мальчик весом 3000 граммов и ростом 52 см. Вслед за ним родилась его сестра весом 2490 граммов и ростом 48 см. А уже новогодним утром на свет появился еще один мальчик. Все трое новорожденных чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением врачей.

Напомним, что в 2025 году специалисты Московского областного центра охраны материнства и детства оказали помощь более чем 11 тысячам детей и выполнили свыше шести тысяч операций. В течение года были расширены возможности оказания высокотехнологичной медицинской помощи маленьким пациентам.