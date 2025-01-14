Попавшего в ДТП юношу спасли от ампутации ноги в подмосковном медцентре Рошаля

Парень 17 лет попал под машину на нерегулируемом пешеходном переходе. В детский клинический центр Рошаля его привезли с переломом малоберцовой кости, повреждениями сосудисто-нервного пучка и разрушением мышечных волокон голени. Это грозило ампутацией конечности.
Травматологи центра иссекли малоберцовую кость и практически полностью удалили мышцы наружной и задней областей голени.
После операции мягкие ткани полностью обнажали большеберцовую кость, поэтому потребовалась еще одна операция, чтобы закрыть этот значимый дефект. Врачи взяли лоскут ткани из передней брюшной стенки и использовали его для закрытия открытой раны.
В результате под кожей сформировалась молодая соединительная ткань, которая полностью закрыла поврежденный участок.
Операции прошли успешно. Врачам удалось сохранить ногу юноши.
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