Помощнику участкового в Люберцах вручили награду за спасение людей из огня

Медалью «За спасение на пожаре» в Люберцах наградили помощника участкового второго отдела МУ МВД «Люберецкое» Ивана Соколова. Об этом в телеграм-канале написал глава городского округа Владимир Волков.

Пожар случился 25 января в многоквартирном доме на улице Московской. Соколов оперативно вызвал пожарных, помог жильцам эвакуироваться и спас из огня женщину и ребенка.

«Благодаря действиям Ивана Алексеевича удалось избежать жертв. Приказом МЧС России награжден медалью „За спасение на пожаре“. <…> Спасибо, Иван, за то, что в критический момент остался человеком и профессионалом. Такие поступки напоминают: герои живут рядом с нами!» — написал глава городского округа.

Награду на общегородском совещании вручал глава округа и начальник МУ МВД России «Люберецкое», полковник полиции Максим Фоменко.