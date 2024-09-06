Помощники омбудсмена Подмосковья проверили избирательные участки

Помощники уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской следят за соблюдением избирательных прав жителей региона. Особенное внимание наблюдатели уделяют доступности пунктов голосования для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Фаевская рассказала, что на участках есть вся необходимая информация о кандидатах, правилах и порядке голосования, а также выдержки из уголовного кодекса об ответственности за нарушения.

«На всех участках размещены номера телефонов соответствующих служб, куда можно обратиться в случае чрезвычайных ситуаций», — добавила омбудсмен Подмосковья.

В дни голосования работает горячая линия уполномоченного по правам человека в Московской области. В случаях выявления нарушений, возникновения вопросов, можно позвонить по номеру 8 498 602 32 20.

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