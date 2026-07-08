Помощник участкового лесничего сняла видео о летнем лесе с неожиданным гостем

Помощник участкового лесничего Алиса Гильметдинова из Звенигородского филиала ГАУ МО «Мособллес» создала видеозарисовку о жизни летнего леса. Видео было снято между Городком-17 и поселком Назарьево в Одинцовском городском округе.

В кадре появились паутина с хозяевами-пауками, муравьи, комар-долгоножка и шмель. Но настоящим сюрпризом стало появление грациозной косули.

Снимая окружающую природу, Алиса не подозревала, что за ней наблюдают. Только при просмотре видео она заметила в кадре силуэт косули. Животное настолько органично вписалось в пейзаж, что слилось с ним в единое целое.

Косуля, или «дикая коза», как ее называют в народе, — изящный представитель семейства оленевых. Узнать ее можно по тонким ногам, аккуратным раздвоенным копытам и выразительным овальным ушам. Свое название животное получило благодаря необычным косым зрачкам.

«Меня больше всего удивило, что косуля не испугалась человека и продолжала заниматься своими делами. Поначалу я ее даже не увидела и заметила только через камеру. Наверное, в этом и есть главная магия леса: он готов открыть свои тайны каждому, вопрос лишь в том, способны ли вы их заметить. И я очень рада, что смогла показать эту гармонию — от крошечного муравья до осторожной косули», — поделилась эмоциями Алиса Гильметдинова.