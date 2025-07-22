Помещения ДК в поселке Фосфоритный отремонтируют в Воскресенске

Масштабный ремонт помещений дома культуры, куда учреждение переехало в 2024 году, продолжается в рабочем поселке. Здание ДК «Красный горняк» признали аварийным по результатам технической экспертизы.

Дом культуры переехал в здание администрации в центре поселка. Сейчас специалисты приводят в порядок помещения. В ходе ремонта заменят системы отопления и электроснабжения, обустроят удобный зрительный зал, обновят фойе и комнаты для кружковой работы и санузлы, в которых заменят оборудование.

Жители поселка позитивно оценили новое расположение дома культуры, так как оно более доступно и удобно для посещения, особенно для людей пожилого возраста и детей.

Отметим, что культурно-досуговая жизнь в поселке на время ремонта ДК не останавливается. Игровые программы и концерты проводят на крытой уличной сцене, которую привели в порядок в прошлом году по проекту инициативного бюджетирования, а кружковые занятия — в библиотеке Фосфоритного.