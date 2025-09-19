Помещения административного корпуса стадиона «Урожай» отремонтируют в Люберцах

Косметический ремонт помещений административного корпуса на стадионе «Урожай» начался в поселке Томилино городского округа Люберцы. Подрядчик приведет в порядок два зала.

Об этом сообщил руководитель Дирекции спортивных сооружений округа Сергей Стрекаловский.

«В рамках ремонта административного здания будут обновлены раздевалки, туалетные комнаты, коридоры, входная группа, фойе. Также отремонтируют лестничные пролеты, заменят инженерные коммуникации», — сообщил Сергей Стрекаловский.

Подрядчик отремонтирует залы для хореографии у воспитанников секции фигурного катания на коньках и тренировки по настольному теннису и ОФП участников проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие».

«После завершения ремонта в корпусе появятся две дополнительные раздевалки с душевыми комнатами», — резюмировал Сергей Стрекаловский.

Работы выполнят за счет муниципального бюджета до середины октября 2025 года.