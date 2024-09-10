Помещение для общества инвалидов в Люберцах отремонтировали в этом году

Рабочие обновили стены и потолки, повесили светильники и привели в порядок санузел.

«Люберецкая местная организация Всероссийского общества инвалидов объединяет почти тысячу жителей округа и является одной из лучших в Подмосковье. При знакомстве пообещал, что в помещении, где располагается организация, сделаем ремонт. Заехал в гости проверить, как выполнено поручение», — рассказал Владимир Волков.

Глава округа отметил, что члены местного отделения в Люберцах активно помогают участникам специальной военной операции: плетут сети, вяжут носки и собирают гуманитарную помощь. Он поблагодарил председателя Галину Курлукову и участников объединения за помощь и поддержку.

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