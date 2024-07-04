Полумарафон «Сергиевым путем» пройдет в Подмосковье 13 июля

Участникам будут доступны дистанции в три, пять, 10 и 21,1 километра. Стартовать спортсмены будут на Красногорской площади. При этом пробежать три километра смогут все желающие без ограничений и хронометража, при условии регистрации на официальном сайте мероприятия.

Участники полумарафона пробегут по центральным улицам Сергиева Посада, увидят главные достопримечательности и после мероприятия смогут посетить Троице-Сергиеву Лавру и другие интересные места региона. Гостей также ждут в художественно-педагогическом музее игрушки, музее впечатлений и музейном комплексе «Конный двор».

Для детей от четырех до 11 лет будет организованы забеги на расстояниях 300 и 600 метров, участие для них бесплатное. Родители должны зарегистрировать детей на портале события.

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