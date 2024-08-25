Полумарафон «Большая Волга» собрал 1,5 тысячи участников в Дубне
Четвертый старт летнего сезона проекта «Суперлига Подмосковья» состоялся в Дубне. Полумарафон «Большая Волга» объединил 1500 участников, о чем рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.
Забег стартовал у памятника самолету-штурмовику ИЛ-2. Участники могли выбрать разную длину дистанции для себя, а детям предложили забеги на 300 и 600 метров.
«Я в своем городе Сергиевом Посаде в забегах участвую постоянно. В этом году мы приехали в Дубну. Тут все отлично организовано. У нас город с горочками, а здесь вода рядом. Дышать есть чем, трасса проходит через лес, очень атмосферно», — поделился впечатлениями участник Игорь Кочнев.
После финиша бегуны, болельщики и гости смогли прогуляться по набережной имени Менделеева, побывать в аллее Высоцкого, посетить музей археологии и краеведения, музей Объединенного института ядерных исследований, а также памятники самолетам.
«Это уже четвертый забег в этом сезоне, в котором я участвую. Ни одного не пропустил, у меня перерыва нет. Бегать не обязательно быстро, но без любви к этому делу нельзя», — рассказал 86-летний Юрий Исаев.
В компании самых возрастных участников также оказались 74-летняя Любовь Уварова и 89-летний Семен Цурков. Оба из Москвы.
С подробными результатами забега можно ознакомиться на странице бегового события. Мероприятие провели в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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