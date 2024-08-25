Полумарафон «Большая Волга» собрал 1,5 тысячи участников в Дубне

Четвертый старт летнего сезона проекта «Суперлига Подмосковья» состоялся в Дубне. Полумарафон «Большая Волга» объединил 1500 участников, о чем рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Забег стартовал у памятника самолету-штурмовику ИЛ-2. Участники могли выбрать разную длину дистанции для себя, а детям предложили забеги на 300 и 600 метров.

«Я в своем городе Сергиевом Посаде в забегах участвую постоянно. В этом году мы приехали в Дубну. Тут все отлично организовано. У нас город с горочками, а здесь вода рядом. Дышать есть чем, трасса проходит через лес, очень атмосферно», — поделился впечатлениями участник Игорь Кочнев.

После финиша бегуны, болельщики и гости смогли прогуляться по набережной имени Менделеева, побывать в аллее Высоцкого, посетить музей археологии и краеведения, музей Объединенного института ядерных исследований, а также памятники самолетам.