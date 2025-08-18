Полумарафон «Большая Волга» прошел в Дубне

В Дубне во второй раз прошел этап «Суперлиги Подмосковья» — полумарафон «Большая Волга». Финальный забег в рамках проекта состоится в октябре.

Соревнования объединили любителей бега разных профессий.

«У меня на счету уже семь марафонов и четыре полумарафона — это будет пятый как раз, юбилейный», — поделился участник полумарафона «Большая Волга», руководитель сосудистого центра на базе медико-санитарной части № 9 Виталий Андреев.

Участники могли выбрать как полумарафон — 21,1 километр, так и дистанции 10, пять и три километра. Для юных атлетов предусмотрели отрезки в 300 и 600 метров. Также на соревнованиях был формат командной эстафеты.

Особую атмосферу состязанию создали музыканты Дубненского симфонического оркестра. Жители округа подбадривали бегунов возгласами и аплодисментами.

«Благодарю всех участников и болельщиков за яркие эмоции! Обязательно ждем всех вновь в нашем гостеприимном наукограде!» — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Абсолютным чемпионом полумарафона стал Александр Романов из Павловского Посада. Он преодолел дистанцию в 21,1 километр за один час 12 минут и одну секунду, установив личный рекорд.

«Трасса замечательная, подготовленная, спасибо организаторам, все супер», — отметил победитель.