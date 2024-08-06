Автомобиль и планшеты передали бойцам СВО из Солнечногорска

Гуманитарную помощь из Солнечногорска доставили в Запорожскую область. Военнослужащим гвардейских мотострелковых полков передали пикап, планшеты, строительные материалы, двигатель и маскировочные сети.

Часть груза закупили благодаря благотворительному проекту «Своих не бросаем». Ранее в Солнечногорске прошел концерт заслуженный артистки России Анастасии Волочковой. Все собранные с него средства также направили на помощь участникам специальной военной операции.

Собрать гуманитарный груз также помогли органы муниципальной власти, местное отделение всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», администрация и волонтеры Дома культуры «Выстрел», телеканал «360», добровольческое движение «Солнечногорские покрова», «Партизанский отряд имени Ли Харви Освальда», прихожане Успенского храма в деревне Обухово и жители округа.

«Бойцы передали большую благодарность. Вся доставленная помощь чрезвычайно важна для выполнения поставленных задач. Также теплые слова мы получили и от мирного населения: детям и взрослым мы привезли вещи, обувь, канцелярию», — рассказала художественный руководитель Дома культуры «Выстрел» Светлана Карымшакова.

Она также выступила на передовой с двумя концертами в знак поддержки военнослужащих.

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