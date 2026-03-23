Полуфинал регионального этапа Ночной хоккейной лиги прошел в Лобне

Команда округа «Строитель» одержала победу со счетом 3:1. Она продолжит борьбу за чемпионский титул, финальная игра состоится в ближайшие выходные.

«Строитель» продемонстрировал характер, дисциплину и высокий уровень подготовки, уверенно пройдя групповой этап и став лидером дивизиона «Запад». Ребят тренирует профессиональный наставник Сергей Лукин, ранее работавший со сборной Студенческой хоккейной лиги.

В финале лобненские хоккеисты встретятся с командой «ЗТЗ» из Сергиева Посада. Победитель регионального этапа получит путевку на всероссийский фестиваль хоккея, который пройдет в мае на федеральной территории «Сириус».

Это не единственная спортивная победа муниципалитета за последнее время. Ранее во дворце спорта «Лобня» завершился финал Школьной лиги по игровым видам спорта. Участники соревновались в футзале, волейболе и баскетболе 3×3. Победителями стали команды из лицея «Авиатика», школ № 3, 4, 8 и 9.