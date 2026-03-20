Сегодня 10:07 Финал Школьной лиги по игровым видам спорта прошел в Лобне

Сильнейшие школьные команды городского округа встретились во Дворце спорта «Лобня». Участники соревновались в футзале, волейболе и баскетболе 3×3.

Игры Школьной лиги стартовали в октябре прошлого года. Команды соревновались в мини-футболе, волейболе, стритболе и шахматах. Встречи проходили в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность» и во Дворце спорта «Лобня». В общей сложности в играх приняли участие более 600 ребят, для которых это не просто соревнования, а настоящая школа, где закладываются основы спортивного духа, дисциплины и стремления к победе.

Школьная лига — это новый формат соревнований, предоставляющий учащимся отличную возможность проявить себя в спорте. Каждый участник может многому научиться, ведь наставниками и амбассадорами лиги являются олимпийские чемпионы, чемпионы России и мастера спорта.

Победители школьного этапа представят город в региональном финале, где поборются за звание лучших в Подмосковье. Впрочем, те, кто не попал в финальный этап, ничуть не расстроились, потому что за время проведения соревнований смогли не только научиться работать в команде, но и найти новых друзей и просто отлично провести время.