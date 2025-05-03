Полуфинал киберспортивного турнира «Битва школ» прошел в Химках

В полуфинале киберспортивного турнира «Битва школ» встретились более 20 сильнейших участников. Они сыграли в лазертаг.

В результате победили команды «Barbie boys» из школы «Лига первых» и «Eternal» школы № 1. Им начислили дополнительные баллы, которые они смогут использовать во время матча в «Counter-Strike-2».

В киберспортивном турнире приняли участие ребята от 14 до 18 лет из образовательных учреждений и молодежных организаций. В составе каждой команды — шесть человек: капитан, четыре игрока и один запасной. После очных игр сильнейшие встретятся в онлайн-этапе полуфинала, а в конце две команды сойдутся очно и сразятся за главный приз.

Впервые киберспортивный турнир прошел в 2023 году. Он стал ярким событием среди школ и самым ожидаемым ежегодным молодежным событием.