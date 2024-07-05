Получение ветеринарного свидетельства формы № 1 упростили в Подмосковье

Владельцам животных больше не требуется стоять в очередях в ветеринарных клиниках и ждать приема специалиста, поскольку получить документы теперь можно через портал госуслуг. Жители Подмосковья могут самостоятельно выбрать ближайшую клинику, записаться на прием или даже вызвать ветеринара на дом. Это значительно экономит время и делает процесс получения ветеринарного свидетельства более удобным и быстрым.

Сервис предоставляется бесплатно, а результат направляется в личный кабинет заявителя. Получение ветеринарного свидетельства формы № 1 занимает всего один день, что также является значимым преимуществом нового онлайн-сервиса.

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