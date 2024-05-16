Получение поддержки на зубные протезы упростили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 13:30 Получение поддержки на зубные протезы упростили в Подмосковье Медиасток.рф

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Мособлдума упростила получение мер поддержки при протезировании зубов. Такой закон приняли в ходе 84-го заседания.

Как рассказал председатель Комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев, теперь получить лечение можно будет не только в медорганизации по месту жительства.

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«Принятым законом убирается условие о том, что бесплатное зубопротезирование можно получить только в медорганизации по месту жительства. Теперь эту меру поддержки можно будет получить в любом медучреждении из перечня в порядке общей очередности», — сказал он.

Оформить меру поддержке можно на «Госуслугах».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил капитально отремонтированный медколледж в Дмитрове. Сотрудники медучреждения показали главе региона обновленные хирургический и сестринский кабинеты.

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