Получение льготных билетов на электрички и поезда упростили в Подмосковье

Льготники Подмосковья могут оформить социальную карту. Она позволяет бесплатно ездить в городском и железнодорожном транспорте всего Московского региона. Раньше до получения карты для выдачи бесплатного билета необходимо было показывать справку и паспорт. Теперь этот процесс упростили, сообщили в подмосковном Минсоцразвития.

Новые правила начнут действовать с 28 апреля.

«Больше не потребуется показывать бумажную справку, а достаточно будет паспорта и СНИЛС. Ежемесячно более пяти тысяч льготников получают бесплатные проездные билеты, и мы стремимся сделать этот процесс максимально удобным», — отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Кассир будет в системе проверять наличие действующей справки. Льготникам ее выдают вместе с решением об изготовлении соцкарты. Благодаря нововведению получать бесплатные билеты станет удобнее.

«В регионе социальной картой пользуются свыше 2,4 миллиона жителей, а ежегодно около 400 тысяч льготников обращаются с заявлением на получение новой или замены утраченной соцкарты», — уточнил Кирюхин.

Для того, чтобы выпустить или обновить социальную карту, нужно оформить заявку на региональном портале госуслуг. Для некоторых категорий льготников порядок упрощен — необходимо лишь подтвердить данные в личном кабинете.