Полтонны гуманитарного груза отправили из Реутова в Курскую область

Сбор помощи для пострадавших жителей Курска организован на базе Фонда социальной поддержки населения в Реутове. Волонтеры отправили первую партию гуманитарного груза весом порядка 500 килограммов.

Жители, местные предприятия и организации Реутова передали пострадавшим продукты и питьевую воду, средства гигиены, одежду и обувь, медицинские препараты и другие необходимые вещи. Сбором и отправкой груза занимались «Волонтеры Подмосковья» и «Молодая гвардия». В начале недели посылку отправили в Курскую область.

Напомним, в Реутове работают три пункта сбора гуманитарной помощи. Они находятся по адресам: улица Котовского, 3; улица Новая, 3; Юбилейный проспект, 54.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что эвакуированным жителям Курска помогут с работой и учебой.

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