Подмосковье поможет эвакуированным жителям Курска с работой, учебой и бытом — Андрей Воробьев

Образование, работа, поддержка в быту — ключевые задачи, которые встали перед Подмосковьем при эвакуации жителей Курской области. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул: прибывшим помогут со школами, трудоустройством и всеми нюансами, необходимыми для повседневной жизни.

«Как правило, дети — максимум с мамой. Или без мамы приезжают буквально с одной сумкой. Мы уже почувствовали, что осень у нас не за горами. И, скорее всего, перед нами встанет ряд вопросов, которые мы начали решать уже сегодня», — сказал губернатор Подмосковья.

Первая задача, по его словам, — определиться с детьми, которым нужна помощь с обучением.

«Нам нужно понять, какой контингент из этой тысячи человек нуждается в дошкольном или школьном образовании. Есть еще и колледжи, не будем об этом забывать. Это первый вопрос комиссий, которые сегодня работают в местах, куда прибыли семьи», — объяснил Андрей Воробьев.

Второй вопрос связан с тем, что есть запрос на базовые потребности: гигиенические предметы, одежду и не только.

«Такой запрос есть — мы его получили от жителей. И договорились сегодня, что можно участвовать не только деньгами. Вы знаете, что и российский „Красный крест“, и наш фонд партии, депутаты предлагают услуги», — сказал глава Подмосковья.

Третья задача — все, что связано с работой. Областное правительство уже получило запросы о том, что люди хотят работать.