Подмосковье поможет эвакуированным жителям Курска с работой, учебой и бытом — Андрей Воробьев
Губернатор Воробьев: эвакуированным жителям Курска помогут с работой и учебой
Образование, работа, поддержка в быту — ключевые задачи, которые встали перед Подмосковьем при эвакуации жителей Курской области. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул: прибывшим помогут со школами, трудоустройством и всеми нюансами, необходимыми для повседневной жизни.
«Как правило, дети — максимум с мамой. Или без мамы приезжают буквально с одной сумкой. Мы уже почувствовали, что осень у нас не за горами. И, скорее всего, перед нами встанет ряд вопросов, которые мы начали решать уже сегодня», — сказал губернатор Подмосковья.
Первая задача, по его словам, — определиться с детьми, которым нужна помощь с обучением.
«Нам нужно понять, какой контингент из этой тысячи человек нуждается в дошкольном или школьном образовании. Есть еще и колледжи, не будем об этом забывать. Это первый вопрос комиссий, которые сегодня работают в местах, куда прибыли семьи», — объяснил Андрей Воробьев.
Второй вопрос связан с тем, что есть запрос на базовые потребности: гигиенические предметы, одежду и не только.
«Такой запрос есть — мы его получили от жителей. И договорились сегодня, что можно участвовать не только деньгами. Вы знаете, что и российский „Красный крест“, и наш фонд партии, депутаты предлагают услуги», — сказал глава Подмосковья.
Третья задача — все, что связано с работой. Областное правительство уже получило запросы о том, что люди хотят работать.
Существовал запрос на предоставление работы по весьма дефицитным позициям. Думаю, что мы найдем правовую форму, это не проблема.
Андрей Воробьев
Вместе с тем один из заметных вопросов, добавил он, — все, что касается здравоохранения.
«Это и детская стоматология, и травматология. Первоочередные медицинские запросы я также прошу взять на сопровождение. Такие возможности у нас есть. Часто те, кто приезжает, нуждаются в высокотехнологичной диагностике. Прошу, как у нас и принято, сделать это добросовестно, своевременно, от всей души», — подытожил Воробьев.
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