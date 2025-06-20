Полсотни детей приняли участие в патриотической игре в Подольске

В Подольске накануне Дня памяти и скорби прошла военно-спортивная игра «Юнармеец». Участниками стали 50 воспитанников лагеря школы имени Дмитрия Зернова в возрасте от семи до 11 лет.

Юные патриоты освоили сборку и разборку автомата Калашникова, научились преодолевать полосу препятствий, а также изучили воинские звания Вооруженных сил Российской Федерации. Помогали им в этом опытные юнармейцы.

Напомним, что Дмитрий Зернов больше 10 лет преподавал в Федюковской школе. Под его руководством был создан юнармейский отряд «Поиск». Осенью 2022 года Дмитрий добровольцем отправился в зону проведения специальной военной операции. Служил командиром штурмовой группы, а потом командиром мотострелковой роты. Его наградили медалями «За особые заслуги» и «За отвагу». Дмитрий Зернов погиб 23 июля 2023 года при выполнении боевых задач.