Половину второго этажа после капремонта открыли в детской поликлинике в Видном

В Видновской детской поликлинике в Ленинском городском округе открыли обновленную половину второго этажа, там разместили отделение реабилитации, педиатрии и несколько врачебных кабинетов. В июне–августе ремонт доделают и во второй половине.

В обновленную часть этажа также переехали процедурные, прививочные кабинеты и Центр здоровья. Рабочие покрасили в помещениях стены, поменяли линолеум, двери, установили новую сантехнику. Кабинеты оснастили современной мебелью и оборудованием, закупили ЛОР-установку, электроэнцефалограф, рефрактометр, синоптофор.

Юные пациенты и их родители уже оценили ремонт, отметив, что в помещениях стало намного просторнее и комфортнее.

Напомним, что Видновская детская поликлиника находится по адресу: проспект Ленинского Комсомола, дом № 36 А.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что больницы Подмосковья оснастят 32 рентген-аппаратами С-дуга в 2025 году. По его словам, оборудование позволяет проводить сложные операции под рентген-контролем, давая врачу возможность наблюдать за процессом в режиме реального времени с разных ракурсов.