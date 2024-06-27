Полномочия по штрафам за борщевик утвердили в законе Мособлдумы

Полномочия за органами, которые будут контролировать удаление борщевика, закрепили на 89-м заседании Мособлдумы. Это поможет повысить эффективность борьбы с ядовитым сорняком.

«Законом мы уточняем, что мероприятия по удалению растения с земель сельхозназначения проводятся органами муниципального земельного контроля, а с иных территорий городских округов — органами местного самоуправления в сфере благоустройства», — рассказал председатель комитета по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.

Изменения помогут активнее бороться с борщевиком и привлекать виновных за его распространение к административной ответственности. Должностные лица получат право составлять протоколы о нарушениях.

Если собственник земельного участка не удаляет борщевик, его могут оштрафовать на сумму от двух до пяти тысяч рублей для физических лиц. Должностные лица заплатят от 20 до 50 тысяч, а юридические — от 150 тысяч до миллиона рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».