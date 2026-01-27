Полиция провела отчетные встречи с жителями Воскресенска

УМВД России по городскому округу Воскресенск отчиталось перед жителями о работе за 2025 год. На встречах участковые уполномоченные полиции рассказали об оперативной обстановке, раскрытых преступлениях и дали советы по защите от мошенников.

Полицейские отчитались перед населением о результатах службы. Они привели статистику правонарушений на своих участках, сообщили о количестве раскрытых преступлений и разъяснили, какая профилактическая работа ведется для предотвращения новых инцидентов.

Особое внимание на встречах уделили борьбе с мошенничеством. Жителям рассказали о наиболее распространенных схемах обмана, дали рекомендации по защите от них и напомнили контактные данные своих участковых, по которым можно оперативно связаться.

Такие отчетные встречи проводятся регулярно для повышения открытости полиции, укрепления доверия со стороны граждан и совместной работы по обеспечению правопорядка.