Полиция эвакуировала более 50 жителей горевшей многоэтажки в Балашихе

В многоэтажном кирпичном доме на улице 40 лет Победы в Балашихе произошел пожар. Возгорание началось в однокомнатной квартире на втором этаже дома № 9 и охватило площадь в 20 квадратных метров.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России «Балашихинское». Старшина Денис Зайков и сержант Александр Кочетков организовали эвакуацию жильцов, использовав звуковое устройство служебного автомобиля для оповещения. Полицейские обошли подъезд, стуча в двери и помогая людям покинуть здание.

Особенно сложная ситуация сложилась на одном из задымленных этажей, где была обнаружена дезориентированная женщина, отказывавшаяся эвакуироваться. Сержант Кочетков вынес ее на руках, обеспечив безопасность. Всего удалось вывести из дома более 50 человек. Денис Зайков также содействовал пожарным расчетам МЧС, которые оперативно ликвидировали огонь.

Благодаря слаженным действиям полиции удалось избежать жертв.