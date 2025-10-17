Полицейский из Химок вошел в топ лучших участковых Подмосковья

Майор полиции из Химок вошел в число лидеров профессионального состязания по итогам народного онлайн-голосования. Высокую позицию в рейтинге лучших участковых области Сергею Чеканову обеспечила поддержка местных жителей.

Майор полиции Сергей Чеканов, несущий службу в 1-м Отделе полиции УМВД России по городскому округу Химки, был отмечен в ходе второго этапа всероссийского конкурса «Народный участковый». Его профессиональный стаж в органах внутренних дел составляет 10 лет.

«От имени всех жителей Химок хочу поблагодарить Сергея Чеканова за его нелегкий труд и преданность службе. Его работа имеет огромное значение для обеспечения правопорядка и безопасности в нашем округе. Мы гордимся тем, что в химкинской полиции работают такие ответственные и компетентные сотрудники. Поздравляю Сергея с заслуженным признанием!» — сказал муниципальный депутат Глеб Демченко.

Ежегодный конкурс, организуемый МВД России, призван выразить благодарность сотрудникам, ежедневно обеспечивающим порядок и безопасность, и выявить наиболее отличившихся представителей профессии.