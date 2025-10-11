Полицейский из Химок прошел во второй этап конкурса «Народный участковый»

Майор полиции Сергей Чеканов прошел во второй этап Всероссийского конкурса «Народный участковый», который ежегодно проводится МВД России. Он служит в 1-м Отделе полиции по городскому округу Химки на протяжении 10 лет.

Голосование проходит на официальном сайте ГУ МВД Подмосковья. Поддержать химкинского полицейского можно по ссылке.

«Наши участковые — это люди, которые всегда находятся на передовой борьбы с преступностью, обеспечивая нашу безопасность и спокойствие. Сергей Чеканов — один из лучших представителей этой службы, и сейчас у нас есть возможность выразить ему свою благодарность и поддержку. Призываю всех химчан принять участие в голосовании и поддержать Сергея на конкурсе „Народный участковый“», — прокомментировала лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Заключительный этап пройдет на федеральном уровне. Конкурс позволяет выразить благодарность тем, кто ежедневно обеспечивает порядок и безопасность.