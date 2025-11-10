Полицейских Раменского округа поздравили с профессиональным праздником

Торжественное собрание, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел, прошло в актовом зале межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Раменское». В мероприятии приняли участие действующие сотрудники полиции, ветераны службы, представители администрации и депутатского корпуса округа, молодежь.

Собрание началось с торжественного выноса флага Российской Федерации и звуков государственного гимна. Далее со сцены звучали поздравления и слова благодарности.

«Спасибо за ваш ежедневный труд, за ваши надежность и профессионализм, которые видят и ценят как руководители, так, и это самое главное, жители округа. На ваших плечах лежит огромная ответственность за их спокойствие. Не могу не отметить сотрудников полиции, принимавших участие в специальной военной операции. Без всякого преувеличения вы — настоящие герои!» — сказал начальник межмуниципального управления МВД России «Раменское», полковник полиции Александр Назаров.

Немало добрых слов услышали виновники торжества от почетных гостей праздника — заместителя главы Раменского округа Александра Пивоварова, председателя совета депутатов Юрия Ермакова, председателя совета ветеранов органов внутренних дел Юрия Бурмистрова. Наиболее отличившиеся сотрудники были отмечены ведомственными и муниципальными наградами.

Трогательный подарок получили стражи порядка от вокального ансамбля «Камертон» Дворца культуры «Сатурн». Песни в исполнении юных артистов никого не оставили равнодушным. Под стать им были выступления и других приглашенных исполнителей: ветерана органов внутренних дел Александра Дымова и солистки военно-духового оркестра Академии ФСБ России, заслуженной артистки РФ Анастасии Артемовой.