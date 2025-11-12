Полицейских Химок поздравили с профессиональным праздником

Праздник стал не только поводом для теплых слов, но и для заслуженных наград: пятерым сотрудникам вручили сертификаты на получение жилья.

Блюстителей закона с профессиональным праздником поздравила глава городского округа Химки Елена Землякова.

«Ваша служба — это призвание, требующее мужества, самоотдачи и высочайшей ответственности. Каждый день вы сталкиваетесь с трудностями: предотвращаете правонарушения, расследуете преступления, помогаете людям в сложных ситуациях. Ваш профессионализм, бдительность и преданность долгу — опора для всего нашего общества. Вы — те, к кому обращаются в минуты опасности, те, кто приходит на помощь в самых трудных ситуациях», — отметила Елена Землякова в своем телеграм-канале.

Депутаты Мособлдумы Михаил Раев и Владислав Мирзонов, а также председатель совета депутатов Сергей Малиновский наградили специалистов различных направлений благодарственными письмами и подарками.