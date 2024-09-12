Полицейские задержали пытавшуюся сбыть наркотики жительницу Мытищ

Сотрудники полиции задержали на железнодорожной станции в Сергиевом Посаде ранее судимую за кражу жительницу Мытищ. При ней обнаружили сверток с метадоном весом 41 грамм, который женщина пыталась продать.

На станции в Сергиевом Посаде 34-летняя женщина привлекла внимание сотрудников патрульно-постовой службы полиции. Она сильно нервничала и выглядела неопрятно. Полицейские нашли у подозреваемой сверток с наркотиками, которые она забрала по указанию куратора для дальнейшей продажи.

Возбуждено уголовное дело против подозреваемой. Сейчас ее заключили под стражу. Расследование продолжается.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».