Полицейские задержали иностранца-мошенника в Одинцове

Курьера, который принимал участие в преступной схеме, нацеленной на обман пожилых людей, задержали в Одинцове. Мужчина, являющийся уроженцем одной из республик Средней Азии, использовал традиционные методы мошенничества.

Он позвонил 69-летней пенсионерке, представившись сотрудником банка. Во время разговора убедил ее, что ее сбережения находятся под угрозой, и предложил «защитить» деньги, попросив женщину снять миллион рублей и перевести сумму на так называемый «безопасный счет».

Прекратив телефонный разговор, женщина решила обратиться в полицию, что в конечном итоге спасло ее от потери крупных денежных средств. Благодаря слаженной работе сотрудников Управления Министерства внутренних дел по Одинцовскому району, мошенник был задержан в момент, когда пенсионерка передавала ему поддельные деньги, приготовленные по указанию правоохранителей.

Сейчас по данному делу уже возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, которые касаются покушения на мошенничество и самого мошенничества. Суд избрал для задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.