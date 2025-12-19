Полицейские Воскресенска провели день открытых дверей для старшеклассников

Сотрудники УМВД России в Воскресенске провели день открытых дверей для старшеклассников местной школы, целью которого стало популяризация профессии. Мероприятие собрало множество заинтересованных учащихся, которым предоставили уникальную возможность узнать больше о работе правоохранительных органов.

Заместитель начальника Управления, полковник полиции Наталья Эпштейн, рассказала ребятам о возможности получения бесплатного высшего образования в ведомственных вузах системы МВД и требованиях, предъявляемых к абитуриентам. Это вызвало большой интерес среди старшеклассников, которые задали множество вопросов о будущем в правоохранительных органах.

Подполковник внутренней службы Алексей Дурилин поделился спецификой работы в полиции и рассказал о службе начинающих сотрудников, что помогло школьникам лучше понять реалии профессии.

Ветеран органов внутренних дел, тренер по спортивному и боевому самбо, дзюдо и рукопашному бою Алексей Ивлев провел для ребят мастер-класс по боевым приемам борьбы, что добавило мероприятию динамики и практического опыта.

Школьники также познакомились с деятельностью различных подразделений Управления и узнали о профессиях, таких как эксперт-криминалист, следователь и кинолог.

День открытых дверей стал важным шагом в формировании интереса молодежи к службе в полиции и правопорядке.