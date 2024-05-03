Полицейские Воскресенска провели акцию «Береги велосипед!» | 360°

03 мая 2024, 19:17
Полицейские Воскресенска провели акцию «Береги велосипед!»
Сотрудники Патрульно-постовой службы городского округа Воскресенск организовали акцию «Береги велосипед!». Ее целью стала профилактика краж личных вещей граждан.
В рамках этой акции они предостерегли жителей от хранения велосипедов на лестничных клетках и призвали не оставлять велосипеды без присмотра в публичных местах.
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Сотрудники также разъяснили способы защиты велосипедов от кражи, подчеркнули необходимость использования противоугонных устройств и предложили более надежные методы закрепления велотранспорта.
Всем участникам вручили информационные брошюры с правилами сохранности личных вещей.
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