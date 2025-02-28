Полицейские в Воскресенске напомнили школьникам о вреде алкоголя

Сотрудники управления МВД России в Воскресенске напомнили школьникам о вреде употребления наркотиков и об ответственности, которая наступает с определенного возраста. Подобные встречи проводятся в образовательных учреждениях муниципалитета регулярно.

В Воскресенске сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток и Закон». Правоохранители пообщались с учениками местных школ.

Инспекторы по делам несовершеннолетних рассказали ребятам о причинах правонарушений и преступлений, проинформировали о возрасте, с которого подросток привлекается к ответственности. Они также поведали о вреде употребления алкогольных напитков и последствиях пагубной привычки на детский организм.

В конце полицейские призвали детей быть бдительными при общении в социальных сетях и соблюдать правила безопасности в интернете.