Полицейские в Одинцове вручили российский паспорт пенсионерке из Белоруссии

Галина Антоновна появилась на свет в 1941 году, в самом разгаре войны, и в свои юные годы ей довелось пережить многие ужасы того времени, включая голод, страх и лишения. Несмотря на все трудности, которые Галине Курклинской пришлось вынести в детстве, она всегда оставалась оптимисткой и верила в светлое будущее. В 2024 году, оставив свою родную Республику Беларусь, Галина Антоновна переехала в Одинцово, где проживают ее дети, внуки и правнуки.

Руководство Главного управления Министерства внутренних дел России по Московской области приняло решение оказать Галине Антоновне всю необходимую помощь в оформлении документов и в самые короткие сроки предоставить ей российский паспорт по месту жительства.

Галина Антоновна выразила благодарность полицейским за их чуткое отношение и стремление оказать поддержку.