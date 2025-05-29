Полицейские в Одинцове провели профилактические беседы со школьниками

Сотрудницы Управления Министерства внутренних дел России по Одинцовскому округу провели профилактические беседы с учащимися местных школ. Цель общения — разъяснить важных правовых норм и предупредить о правонарушениях среди молодежи.

Инспекторы Отдела по делам несовершеннолетних объяснили школьникам, в каком возрасте подростки могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Они подчеркнули, что понимание этих норм является неотъемлемой частью формирования правового сознания у молодого поколения.

Полицейские подробно обсудили с учениками понятие «вандализм». Ребята узнали, какие меры наказания предусмотрены за акты вандализма, такие как осквернение зданий, памятников или других сооружений, а также порча имущества в общественном транспорте и общественных местах. Инспекторы обратили внимание на то, как важно уважать общественные ценности и заботиться о своём окружении.

Кроме того, полицейские акцентировали внимание на необходимости осторожности при общении в социальных сетях. Они предупредили школьников о том, что интернет может стать средством для вовлечения молодежи в противозаконную деятельность и рассказали о различных способах манипуляции, которые могут использовать злоумышленники.