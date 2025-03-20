Полицейские в Одинцове провели для школьников занятие о вреде наркотиков

Полицейские управления Министерства внутренних дел России по Одинцовскому округу провели акцию «Чистое поколение — 2025». Они побеседовали с учащимися старших классов в одной из школ муниципалитета.

Заместитель начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Сергей Такий проинформировал учеников о пагубном влиянии наркотических и психотропных веществ на организм человека. Он также предупредил об административной и уголовной ответственности за преступления, связанные с их незаконным оборотом.

Инспектор по делам несовершеннолетних, лейтенант полиции Евгения Королева озвучила возраст, с которого подростка могут привлечь за совершенные им противоправные деяния. Ребятам порекомендовали вести здоровый образ жизни, не поддаваться вредным привычкам и заниматься спортом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о вовлечении школьников в олимпиадную работу.