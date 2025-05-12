Полицейские в Красногорске приняли участие во всероссийской акции «Цветы Победы»

Сотрудники Управления МВД России по городскому округу Красногорск приняли участие во всероссийской акции «Цветы Победы». В рамках этой инициативы на территории филиала Музея Победы были высажены цветочные саженцы.
Посаженные в ходе акции цветы символизируют благодарность и почтение к тем, кто боролся за мир и свободу нашей страны. В мероприятии с большим энтузиазмом приняли участие сотрудники Красногорского филиала Музея Победы, а также юные посетители культурного центра.
Участковые уполномоченные полиции выразили уверенность, что яркое цветение станет для жителей Красногорска живым напоминанием о подвиге советского народа, одержавшего победу над фашизмом 80 лет назад.
Данное событие стало ярким выражением уважения к истории и памяти о защитниках Родины. Акция подчеркнула важность сохранения и передачи будущим поколениям памяти о событиях Великой Отечественной войны.
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