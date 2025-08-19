Полицейские в Королеве задержали курьера телефонных мошенников

В Королеве полиция задержала 19‑летнего молодого человека, подозреваемого в содействии телефонным мошенникам. По версии следствия, студент за вознаграждение согласился выполнять указания злоумышленников: забрать из службы автодоставки посылку с деньгами и ювелирными изделиями, сдать золото в ломбард, а вырученные средства и наличные перевести на криптокошелек куратора.

За посредничество он должен был оставить себе пять тысяч рублей. Жертвой аферы стала женщина, которой позвонил незнакомец, представившийся сотрудником правоохранительных органов и Росфинмониторинга, и убедил отправить все сбережения и ценности через курьерскую службу.

Посылку перехватил задержанный, после чего сразу сдал украшения в ломбард и перевёл деньги на указанный кошелек. Ущерб потерпевшей оценивается примерно в 200 тысяч рублей.

По факту происшествия работает отдел уголовного розыска Королева, проводится проверка и следственные действия.

Полицейские напоминают: при подозрительных звонках от якобы сотрудников органов и требовании пересылать ценности — не действуйте без проверки.