Активная работа по профилактике деструктивного поведения у подростков проходит в Мытищинских школах. Сотрудники межмуниципального управления Министерства внутренних дел России «Мытищинское» встречаются с учениками и рассказывают о последствиях противоправных действий и способах их предотвращения.

Оперативно-профилактические мероприятия «Подросток — школа» охватывают широкий спектр подростковых проблем — от наркомании до организации досуга детей. Сотрудники полиции объясняют нормы законодательства, а также дают ценные советы по безопасному поведению в обществе и среди сверстников.

Взрослые должны обращать особое внимание на поведение подростков, поддерживать их и помогать им. Необходимо обратиться за помощью по телефону доверия Главного управления Министерства внутренних дел России по Московской области, если ситуация становится опасной как для самого подростка, так и для окружающих: 8 (495) 692-70-66, или позвонить в дежурную часть межмуниципального управления Министерства внутренних дел России «Мытищинское»: 8 (498) 687-22-02.

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