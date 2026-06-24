Полицейские в Чехове провели профориентационное мероприятие для молодежи

Мероприятие под названием «Один день с полицией России» состоялось на стадионе «Гидросталь». Целью профориентационной акции была популяризация службы в правоохранительных органах.

Программа мероприятия включала показательные выступления полицейских из отдельного батальона патрульно-постовой службы ОМВД и кинологов, демонстрацию технических средств, вооружения, служебных автомобилей и мотоциклов. Для молодежи также провели процедуру дактилоскопии с использованием цветных составов.

Заместитель начальника ОМВД России «Чеховский», подполковник полиции Владимир Буянкин в обращении к участникам акции подчеркнул важность выбора профессии защитника правопорядка и пригласил молодых людей, желающих служить закону и Отечеству, поступать на службу в органы внутренних дел.