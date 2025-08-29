Полицейские Шатуры взяли золото чемпионата МВД России и Спартакиады «Динамо»

На стрелковом полигоне ГУ МВД России по Московской области прошли очередные этапы чемпионата областного главка полиции и спартакиады «Динамо» по служебному биатлону. Мероприятие приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В забегах на дистанции три для мужчин и один километр для женщин с двумя огневыми рубежами приняли участие 149 представителей силовых структур Подмосковья. Участники соревновались в командном и в личном зачете среди женщин и мужчин.

«В командном зачете Чемпионата ГУ МВД России и Спартакиады „Динамо“ в третьей группе победили спортсмены Шатуры, во второй группе — команда УМВД России по городскому округу Химки. В первой группе сильнейшим был коллектив Подольска», — сообщила пресс-служба регионального отделения Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».