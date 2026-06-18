Полицейские раскрыли кражу рюкзака с миллионом рублей в Одинцове

В Одинцовском округе сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в хищении рюкзака с крупной суммой денег. По данным следствия, владелец забыл имущество в автомобиле каршеринга, после чего его забрал следующий арендатор машины.

О пропаже рюкзака с денежными средствами и личными вещами в правоохранительные органы сообщил потерпевший. После поступления заявления сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативных действий и установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 37-летний житель округа.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан 37-летний местный житель, который дал признательные показания. Установлено, что правонарушитель арендовал автомобиль, в котором находился оставленный ранее другим пассажиром рюкзак с денежными средствами и личными вещами. Обнаружив чужое имущество, забрал его для использования по своему усмотрению, не сообщив в полицию о находке», — сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По версии следствия, мужчина обнаружил рюкзак в салоне каршерингового автомобиля после оформления аренды. Вместо того чтобы передать найденные вещи владельцу или обратиться в полицию, он оставил имущество себе. В рюкзаке находились личные вещи и около одного миллиона рублей.

Следователь Следственного управления УМВД возбудил уголовное дело по статье 158 УК РФ. На время расследования фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.